Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

19:28, 13 січня 2025
Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.
Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після обіцянки відновити свободу слова в своїй соцмережі засновник Facebook Марк Цукерберг дав інтерв'ю американському подкастеру Джо Рогану, в якому розповів про політичну цензуру в Meta і звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в тиску.

Слід зазначити, що ще до обрання Дональда Трампа, у серпні 2024 року, Марк Цукерберг заявив Судовому комітету Палати представників, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена і пообіцяв, що це не повториться.

Також в інтерв’ю Рогану Цукерберг визнав, що система грантових організацій, які здійснюють «фактчекінг» у соцмережі та виносять остаточний вердикт, виявилася упередженою.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Facebook з кожної країни визначає подібних перевіряючих контенту. Наприклад, перевіркою контенту саме для України займаються StopFake, VoxCheck, Myth Detector тощо. Досить часто внаслідок таких «перевірок» із Facebook зникали та не відновлювалися пости громадян, пов'язані з тематикою мобілізації.

За словами Цукерберга, адміністрація Джо Байдена чинила тиск на компанію Meta, щоб соцмережа видаляла меми, іронічні публікації та інші пости, зокрема, пов'язані з темою COVID-19 та вакцинації.

Цукерберг стверджує, що співробітники адміністрації Байдена «кричали та лаялися на його працівників», щоб ті видалили контент, який їм не подобається.

«По суті, ці люди з адміністрації Байдена дзвонили до нашої команди, кричали на них і лаялися, і це задокументовано» - зазначив Цукерберг.

Він порівняв ці вимоги цензурувати контент із чимось із роману-антіутопії Джорджа Орвелла «1984»

Марк Цукерберг визнав, що його компанія загалом «зайшла надто далеко» у виконанні таких побажань.

«Вони хотіли, щоб ми видалили мем із Леонардо Ді Капріо, який дивиться на телевізор, де йдеться про те, що через 10 років з'явиться реклама про компенсації для тих, хто приймав вакцину від COVID. Ми відмовилися видаляти гумор та сатиру», - поділився Цукерберг.

Після відмови підкоритися вимогам, за словами Цукерберга, «усі ці різні агентства та гілки влади просто розпочали розслідування та атаки на нашу компанію. Це було жорстко».

Так, за його словами, почалося розслідування Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB): «Ми не банк, але вони знайшли якусь теорію, за якою хотіли нас розслідувати».

Також Цукерберг зазначив, що організації, які нібито займаються для платформи перевіркою фактів, були надто політично упереджені.

Нагадаємо, що Meta нещодавно оголосила про значні зміни у політиці модерації контенту. Так, систему фактчекінгу, яку проводять різні грантові організації, замінять на формат «community notes», аналогічний використовуваному X.

За його словами, таким чином замість обмеженої кількості так званих «фактчекерів» з'явиться опція, коли люди, які зазвичай не згодні один з одним, сходяться в оцінці якогось посту.

Також, як писала «Судово-юридична газета», при Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Facebook Марк Цукерберг Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про відповідальність за втручання в роботу електронних реєстрів – про які зміни до КК та КПК йдеться

Під час війни несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі публічних електронних реєстрах, буде каратися до 8 років позбавлення волі.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео