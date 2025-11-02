Вчені з’ясували, чому чоловікам також варто брати відпустку по догляду за дитиною

Батьки, які проводять із немовлям щонайменше два тижні після народження, формують міцніші сімейні зв’язки, а їхні діти краще розвиваються та рідше мають поведінкові проблеми.

Попри те, що традиційно щоденна турбота про немовля асоціюється насамперед із матір’ю, роль батька у вихованні дитини не менш важлива. Нове дослідження з Сінгапуру показало: діти, чиї тати брали довшу відпустку по догляду за дитиною, мали менше проблем із поведінкою та навчанням у подальшому. Про це йдеться у дослідженні, яке провели вчені з Національного університету Сінгапуру/

Відпустка для батька — користь для всієї родини

Дослідники з’ясували, що татусі, які брали щонайменше два тижні відпустки після народження дитини, частіше долучалися до догляду за немовлям, мали тісніший емоційний зв’язок із дитиною та демонстрували кращу взаємодію в сім’ї. Ці чинники, своєю чергою, були пов’язані з вищими навчальними досягненнями та меншою кількістю поведінкових проблем у дітей від дошкільного віку до початкової школи.

Попередні дослідження, переважно в західних країнах, уже доводили, що декрет для батьків підвищує їхню участь у вихованні. Однак, за словами авторів, досі не було достатніх доказів, як саме така політика впливає на довгостроковий розвиток дітей, особливо в азійських країнах, де практика батьківських відпусток з’явилася відносно нещодавно.

«У більшості азійських країн відпустка для батька або відсутня, або дуже коротка. Ми вважаємо, що вона є надзвичайно важливою, адже допомагає зміцнити зв’язок між татом і дитиною, покращити відносини в родині та навіть зменшити гендерну нерівність», — зазначила професорка Вей-Джун Джин Ян, співавторка дослідження.

Як проводили дослідження

Учені проаналізували дані Singapore Longitudinal Early Development Study (SG-LEADS), зібрані серед майже 3900 дітей та їхніх сімей у 2018–2021 роках. Дослідження охопило дітей, народжених після 2013 року — саме тоді в Сінгапурі вперше запровадили батьківську відпустку.

Результати показали, що дво-тижнева або довша відпустка пов’язана з вищими результатами у тестах на словникові навички та математику. Крім того, такі батьки були більш залучені до щоденного догляду за дітьми — купання, зміна підгузків, спільні ігри тощо. Це сприяло формуванню позитивної сімейної атмосфери та зменшенню поведінкових проблем у дітей.

Цікаво, що одного тижня відпустки було недостатньо для досягнення таких ефектів. На думку дослідників, цей час занадто короткий, щоб тато встиг адаптуватися до нової ролі, налагодити рутину та допомогти матері.

«Двотижнева відпустка дає батькам більше часу, щоб емоційно пристосуватися, навчитися доглядати за дитиною і насолоджуватися спільним часом», — пояснює професорка Ян.

Рекомендації дослідників

Автори наголошують, що урядам слід заохочувати чоловіків брати оплачувану батьківську відпустку тривалістю не менше двох тижнів. Така політика може стати інструментом покращення психологічного благополуччя сімей, розвитку дітей та зменшення гендерних дисбалансів у суспільстві.

Дослідники також відзначили, що навіть після врахування рівня доходу, освіти батьків та умов проживання, вплив саме відпустки залишався статистично значущим. Водночас вони визнають, що необхідні додаткові дослідження, зокрема з урахуванням позиції самих батьків і даних про їхню поведінку до народження дитини.

