Ученые выяснили, почему мужчинам тоже стоит брать отпуск по уходу за ребенком

Отцы, которые проводят с новорождннным не менее двух недель после рождения, формируют более крепкие семейные связи, а их дети лучше развиваются и реже имеют поведенческие проблемы.

Несмотря на то, что традиционно ежедневная забота о младенце ассоциируется прежде всего с матерью, роль отца в воспитании ребенка не менее важна. Новое исследование из Сингапура показало: дети, чьи отцы брали более длительный отпуск по уходу за ребенком, имели меньше проблем с поведением и обучением в дальнейшем. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Национального университета Сингапура.

Отпуск для отца — польза для всей семьи

Исследователи выяснили, что папы, которые брали не менее двух недель отпуска после рождения ребенка, чаще участвовали в уходе за малышом, имели более тесную эмоциональную связь с ребенком и демонстрировали лучшую атмосферу в семье. Эти факторы, в свою очередь, были связаны с более высокими учебными достижениями и меньшим количеством поведенческих проблем у детей — от дошкольного возраста до начальной школы.

Предыдущие исследования, главным образом в западных странах, уже доказывали, что декрет для отцов повышает их участие в воспитании. Однако, по словам авторов, до сих пор не было достаточных данных о том, как именно такая политика влияет на долгосрочное развитие детей, особенно в азиатских странах, где практика отцовских отпусков появилась относительно недавно.

«В большинстве азиатских стран отпуск для отца либо отсутствует, либо очень короткий. Мы считаем, что он чрезвычайно важен, поскольку помогает укрепить связь между отцом и ребенком, улучшить отношения в семье и даже сократить гендерное неравенство», — отметила профессор Вей-Джун Джин Ян, соавтор исследования.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные Singapore Longitudinal Early Development Study (SG-LEADS), собранные среди почти 3900 детей и их семей в 2018–2021 годах. Исследование охватило детей, родившихся после 2013 года — именно тогда в Сингапуре впервые ввели отцовский отпуск.

Результаты показали, что двухнедельный или более длительный отпуск связан с более высокими результатами тестов на словарный запас и математику. Кроме того, такие отцы были более активно вовлечены в повседневный уход за детьми — купание, смену подгузников, совместные игры и другие заняття. Это способствовало формированию позитивной семейной атмосферы и уменьшению поведенческих проблем у детей.

Интересно, что одной недели отпуска оказалось недостаточно для достижения подобных эффектов. По мнению исследователей, этого времени слишком мало, чтобы отец успел адаптироваться к новой роли, выработать рутину и помочь матери.

«Двухнедельный отпуск дает родителям больше времени, чтобы эмоционально приспособиться, научиться ухаживать за ребенком и насладиться совместным временем», — объясняет профессор Ян.

Рекомендации исследователей

Авторы подчеркивают, что властям следует поощрять мужчин брать оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее двух недель. Такая политика может стать инструментом для улучшения психологического благополучия семей, развития детей и сокращения гендерного дисбаланса в обществе.

Исследователи также отметили, что даже после учета уровня дохода, образования родителей и условий проживания, влияние самого отпуска оставалось статистически значимым. В то же время они признают, что необходимы дополнительные исследования, включая анализ взглядов самих отцов и данных об их участии в уходе за ребенком до его рождения.

