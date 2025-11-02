Практика судів
Боброва повня: над Україною зійде найбільший супермісяць за шість років — коли спостерігати

23:59, 2 листопада 2025
5 листопада Місяць наблизиться до Землі на рекордну відстань і виглядатиме на 30% яскравішим, ніж зазвичай.
Вже цього тижня українці зможуть побачити найбільшу повню 2025 року. 5 листопада о 15:19 за київським часом на небі з’явиться Бобровий супермісяць — найближча повня до Землі з лютого 2019 року.

Найближча повня за шість років

За даними AstroPixels, цього разу Місяць наблизиться до нашої планети на відстань лише 356 980 км. Це надзвичайно близько у космічних масштабах, тож небесне тіло виглядатиме на 14% більшим і майже на 30% яскравішим, ніж зазвичай.

Астрономи пояснюють: ефект суперповні виникає тоді, коли Місяць перебуває у перигеї — найближчій точці своєї орбіти до Землі — і водночас має фазу повного місяця. До цього додається так звана ілюзія Місяця: коли він сходить над горизонтом і поруч видно дерева чи будівлі, наш мозок сприймає його значно більшим, ніж є насправді.

Чому листопадову повню називають Бобровою

Назва Бобровий Місяць (Beaver Moon) походить із традицій корінних народів Північної Америки. Саме в цей час року бобри будують греблі та готуються до зими. У різних культурах листопадову повню також називають Морозною, Сніговою або Торговим Місяцем.

Коли і де спостерігати

Хоча астрономічна повня настане 5 листопада, найкращі умови для спостереження очікуються увечері 6 листопада, коли Місяць з’явиться над східним горизонтом після заходу Сонця.

В ту ніч він буде проходити в сузір’ї Тельця, неподалік від зоряного скупчення Плеяди, що зробить видовищне небо ще ефектнішим. 4 листопада Місяць також буде майже повним і яскравим.

Що далі

Боброва повня стане одинадцятою з дванадцяти у 2025 році та третім супермісяцем року — і водночас найбільшим. Наступна повня, Холодний Місяць, зійде 4 грудня і стане другою за величиною суперповнею 2025-го.

