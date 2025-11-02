Бобровое полнолуние: над Украиной взойдет самая большая суперлуна за шесть лет — когда наблюдать

5 ноября Луна приблизится к Земле на рекордное расстояние и будет выглядеть на 30% ярче, чем обычно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уже на этой неделе украинцы смогут увидеть самое большое полнолуние 2025 года. 5 ноября в 15:19 по киевскому времени на небе появится Бобровая суперлуна — самое близкое полнолуние к Земле с февраля 2019 года.

Самое близкое полнолуние за шесть лет

По данным AstroPixels, в этот раз Луна приблизится к нашей планете на расстояние всего 356 980 км. Это чрезвычайно близко по космическим меркам, поэтому небесное тело будет выглядеть на 14% больше и почти на 30% ярче, чем обычно.

Астрономы объясняют: эффект суперлуны возникает тогда, когда Луна находится в перигее — ближайшей точке своей орбиты к Земле — и одновременно имеет фазу полного луны. К этому добавляется так называемая иллюзия Луны: когда она поднимается над горизонтом и рядом видны деревья или здания, наш мозг воспринимает ее значительно больше, чем она есть на самом деле.

Почему ноябрьское полнолуние называют Бобровым

Название Бобровая Луна (Beaver Moon) происходит из традиций коренных народов Северной Америки. Именно в это время года бобры строят плотины и готовятся к зиме. В разных культурах ноябрьское полнолуние также называют Морозной, Снежной или Торговой Луной.

Когда и где наблюдать

Хотя астрономическое полнолуние наступит 5 ноября, лучшие условия для наблюдения ожидаются вечером 6 ноября, когда Луна поднимется над восточным горизонтом после заката Солнца.

В ту ночь она будет проходить в созвездии Тельца, недалеко от звездного скопления Плеяды, что сделает ночное небо еще более впечатляющим. 4 ноября Луна также будет почти полной и яркой.

Что дальше

Бобровая Луна станет одиннадцатой из двенадцати в 2025 году и третьей суперлуной года — а также самой большой. Следующее полнолуние, Холодная Луна, взойдет 4 декабря и станет второй по величине суперлуной 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.