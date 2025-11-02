Практика судів
У Києві вийшов на маршрут третій двоярусний автобус, але відмінний до попередників

21:27, 2 листопада 2025
Транспорт отримав панорамні вікна, USB-порти та зовнішнє табло.
У Києві вийшов на маршрут третій двоярусний автобус, але відмінний до попередників
Фото: Alltransua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві запустили двоповерховий автобус на маршрут №57. Тепер з’явився ще новіший, який відрізняється від двох попередніх моделей кількома візуальними та функціональними особливостями. Про це повідомляє Alltransua.

На кузові автобуса розміщена зовнішня реклама, відсутній захисний екран на верхньому лобовому склі, замість якого встановлені склоочисники на вікнах другого поверху. Транспорт відповідає стандартам безбар’єрності: він має низьку підлогу, два місця для пасажирів на кріслах колісних, місце для дитячого візка та два пандуси.

Салон обладнаний панорамними вікнами, системою кондиціонування, USB-портами для заряджання гаджетів, автоматичною системою оплати проїзду та гучномовцями для оголошення зупинок на обох поверхах. Для зручності пасажирів передбачене зовнішнє електронне табло, яке показує номер маршруту.

Водночас зазначено, що автобус із номером 9502 уже має пошкодження даху в місці, де на моделях 9501 та 9503 встановлений захисний екран.

