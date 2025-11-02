В Киеве вышел на маршрут третий двухэтажный автобус, но отличающийся от предшественников

Транспорт получил панорамные окна, USB-порты и внешнее табло.

Фото: Alltransua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве запустили двухэтажный автобус на маршрут №57. Теперь появился еще более новый, который отличается от двух предыдущих моделей несколькими визуальными и функциональными особенностями. Об этом сообщает Alltransua.

На кузове автобуса размещена наружная реклама, отсутствует защитный экран на верхнем лобовом стекле, вместо которого установлены стеклоочистители на окнах второго этажа. Транспорт соответствует стандартам безбарьерности: он имеет низкий пол, два места для пассажиров на креслах-колясках, место для детской коляски и два пандуса.

Салон оборудован панорамными окнами, системой кондиционирования, USB-портами для зарядки гаджетов, автоматической системой оплаты проезда и громкоговорителями для объявления остановок на обоих этажах. Для удобства пассажиров предусмотрено внешнее электронное табло, которое показывает номер маршрута.

В то же время отмечено, что автобус с номером 9502 уже имеет повреждение крыши в месте, где на моделях 9501 и 9503 установлен защитный экран.

