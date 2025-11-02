Практика судів
  1. У світі

У Джакарті заборонять продаж і споживання м’яса собак і котів — влада готує новий закон

22:00, 2 листопада 2025
Закон має покласти край жорстокій торгівлі тваринами в столиці та стати кроком до повної заборони м’яса собак і котів по всій Індонезії.
У Джакарті заборонять продаж і споживання м’яса собак і котів — влада готує новий закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада столиці Індонезії готує закон, який заборонить продаж і вживання м’яса собак і котів. Таке рішення має на меті зменшити ризики поширення сказу та покращити рівень захисту тварин, передає видання Independent.

Про підготовку документа оголосив губернатор Джакарти Прамоно Анунг, зазначивши, що після ухвалення закону торгівля й приготування страв із собачого та котячого м’яса в місті стане незаконною. Ініціатива вже отримала широку підтримку від зоозахисників.

«Ситуація з торгівлею собачим м’ясом у Джакарті викликає занепокоєння. Необхідно вжити термінових заходів, щоб її зупинити. Як глобальне місто, Джакарта не повинна дозволяти такі практики», — заявив Анунг.

За даними організації Dog Meat Free Indonesia, щомісяця в Джакарті забивають приблизно 9,500 собак для продажу м’яса, і близько 97% тварин привозять нелегально з провінції Західна Ява, де все ще поширений сказ.

Ветеринар Меррі Фернандес пояснила, що лише 11 із 38 індонезійських провінцій залишаються вільними від сказу, серед них і Джакарта.

«Якщо торгівлю собачим м’ясом не зупинити, країна може втратити всі регіони, вільні від сказу. Ми впевнені, що приклад Джакарти наслідують інші міста Індонезії, адже столиця є прикладом для всієї держави», — зазначила вона.

Організація DMFI повідомляє, що багато собак, призначених на м’ясо, є викраденими домашніми улюбленцями. Їх перевозять у тісних клітках без їжі та води, а потім забивають у неліцензованих закладах — часто б’ють до смерті або спалюють живцем.

Попри широку підтримку, заборона викликала обурення серед невеликої групи продавців і споживачів, які вважають собаче м’ясо частиною місцевих традицій. Деякі навіть переконані (хоча це не підтверджено наукою), що його споживання допомагає відновити рівень тромбоцитів після лихоманки денге.

Попит на собаче м’ясо в Джакарті останніми роками поступово зменшується — молодше покоління дедалі частіше сприймає собак як домашніх улюбленців, а не як їжу.

Індонезія не єдина країна, що відмовляється від цієї практики. У 2024 році парламент Південної Кореї також ухвалив закон, який забороняє продаж собачого м’яса. Його повністю припинять до 2027 року, після трирічного перехідного періоду.

Фото: AFP via Getty Images

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Індонезія тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду