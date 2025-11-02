У Джакарті заборонять продаж і споживання м’яса собак і котів — влада готує новий закон

Закон має покласти край жорстокій торгівлі тваринами в столиці та стати кроком до повної заборони м’яса собак і котів по всій Індонезії.

Влада столиці Індонезії готує закон, який заборонить продаж і вживання м’яса собак і котів. Таке рішення має на меті зменшити ризики поширення сказу та покращити рівень захисту тварин, передає видання Independent.

Про підготовку документа оголосив губернатор Джакарти Прамоно Анунг, зазначивши, що після ухвалення закону торгівля й приготування страв із собачого та котячого м’яса в місті стане незаконною. Ініціатива вже отримала широку підтримку від зоозахисників.

«Ситуація з торгівлею собачим м’ясом у Джакарті викликає занепокоєння. Необхідно вжити термінових заходів, щоб її зупинити. Як глобальне місто, Джакарта не повинна дозволяти такі практики», — заявив Анунг.

За даними організації Dog Meat Free Indonesia, щомісяця в Джакарті забивають приблизно 9,500 собак для продажу м’яса, і близько 97% тварин привозять нелегально з провінції Західна Ява, де все ще поширений сказ.

Ветеринар Меррі Фернандес пояснила, що лише 11 із 38 індонезійських провінцій залишаються вільними від сказу, серед них і Джакарта.

«Якщо торгівлю собачим м’ясом не зупинити, країна може втратити всі регіони, вільні від сказу. Ми впевнені, що приклад Джакарти наслідують інші міста Індонезії, адже столиця є прикладом для всієї держави», — зазначила вона.

Організація DMFI повідомляє, що багато собак, призначених на м’ясо, є викраденими домашніми улюбленцями. Їх перевозять у тісних клітках без їжі та води, а потім забивають у неліцензованих закладах — часто б’ють до смерті або спалюють живцем.

Попри широку підтримку, заборона викликала обурення серед невеликої групи продавців і споживачів, які вважають собаче м’ясо частиною місцевих традицій. Деякі навіть переконані (хоча це не підтверджено наукою), що його споживання допомагає відновити рівень тромбоцитів після лихоманки денге.

Попит на собаче м’ясо в Джакарті останніми роками поступово зменшується — молодше покоління дедалі частіше сприймає собак як домашніх улюбленців, а не як їжу.

Індонезія не єдина країна, що відмовляється від цієї практики. У 2024 році парламент Південної Кореї також ухвалив закон, який забороняє продаж собачого м’яса. Його повністю припинять до 2027 року, після трирічного перехідного періоду.

