В Джакарте запретят продажу и употребление мяса собак и кошек — власти готовят новый закон

22:00, 2 ноября 2025
В Джакарте запретят продажу и употребление мяса собак и кошек — власти готовят новый закон
Власти столицы Индонезии готовят закон, который запретит продажу и употребление мяса собак и кошек. Такое решение направлено на снижение рисков распространения бешенства и повышение уровня защиты животных, передает издание Independent.

О подготовке документа объявил губернатор Джакарты Прамоно Анунг, отметив, что после принятия закона торговля и приготовление блюд из собачьего и кошачьего мяса в городе станет незаконной. Инициатива уже получила широкую поддержку со стороны зоозащитников.

«Ситуация с торговлей собачьим мясом в Джакарте вызывает беспокойство. Необходимо принять срочные меры, чтобы ее остановить. Как глобальный город, Джакарта не должна допускать такие практики», — заявил Анунг.

По данным организации Dog Meat Free Indonesia, ежемесячно в Джакарте забивают примерно 9 500 собак для продажи мяса, и около 97% животных привозят нелегально из провинции Западная Ява, где до сих пор распространено бешенство.

Ветеринар Мерри Фернандес пояснила, что лишь 11 из 38 индонезийских провинций остаются свободными от бешенства, среди них и Джакарта.

«Если торговлю собачьим мясом не остановить, страна может потерять все регионы, свободные от бешенства. Мы уверены, что примеру Джакарты последуют и другие города Индонезии, ведь столица служит ориентиром для всей страны», — отметила она.

Организация DMFI сообщает, что многие собаки, предназначенные для мяса, являются украденными домашними питомцами. Их перевозят в тесных клетках без еды и воды, а затем забивают в нелицензированных заведениях — часто бьют до смерти или сжигают заживо.

Несмотря на широкую поддержку, запрет вызвал недовольство среди небольшой группы продавцов и потребителей, которые считают собачье мясо частью местных традиций. Некоторые даже убеждены (хотя это не подтверждено наукой), что его употребление помогает восстановить уровень тромбоцитов после лихорадки денге.

Спрос на собачье мясо в Джакарте в последние годы постепенно снижается — молодое поколение все чаще воспринимает собак как домашних питомцев, а не как еду.

Индонезия — не единственная страна, отказывающаяся от этой практики. В 2024 году парламент Южной Кореи также принял закон, запрещающий продажу собачьего мяса. Его полностью прекратят к 2027 году после трехлетнего переходного периода.

Фото: AFP via Getty Images

