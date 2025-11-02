Практика судів
Підприємства, що передають військовим каски, не сплачують ПДВ — що слід знати

22:30, 2 листопада 2025
Податкова служба пояснила, що передача касок і шоломів військовослужбовцям у межах благодійної допомоги звільняється від оподаткування ПДВ.
Підприємства, які передають військовослужбовцям каски або шоломи, виготовлені за військовими стандартами, не сплачують податок на додану вартість. Про це повідомила Державна податкова служба у Закарпатській області.

Як зазначають у відомстві, такі вироби класифікуються за кодом 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД і, відповідно до підпункту 1 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, операції з їх постачання або передачі у вигляді благодійної допомоги військовослужбовцям звільняються від оподаткування ПДВ.

Пільга діє на період проведення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі збройної агресії РФ, а також під час дії воєнного стану.

Таким чином, підприємства, які допомагають армії, передаючи військове спорядження, можуть це робити без нарахування ПДВ, дотримуючись вимог чинного законодавства.

