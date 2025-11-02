Предприятия, передающие военным каски, не уплачивают НДС — что нужно знать

Налоговая служба объяснила, что передача касок и шлемов военнослужащим в рамках благотворительной помощи освобождается от налогообложения НДС.

Предприятия, которые передают военнослужащим каски или шлемы, изготовленные по военным стандартам, не уплачивают налог на добавленную стоимость. Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Закарпатской области.

Как отмечают в ведомстве, такие изделия классифицируются по коду 6506 10 80 00 согласно УКТ ВЭД и, в соответствии с подпунктом 1 пункта 32 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, операции по их поставке или передаче в виде благотворительной помощи военнослужащим освобождаются от налогообложения НДС.

Льгота действует на период проведения антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению вооружённой агрессии РФ, а также во время действия военного положения.

Таким образом, предприятия, которые помогают армии, передавая военное снаряжение, могут делать это без начисления НДС, соблюдая требования действующего законодательства.

