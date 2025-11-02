У 2026 році Apple оновить Siri на базі Google Gemini

Нова версія голосового асистента працюватиме через приватні сервери Apple.

Компанія Apple планує у березні 2026 року запустити оновлену версію голосового асистента Siri, яка використовуватиме модель Google Gemini. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Apple уклала угоду з Google для створення спеціальної версії Gemini, яка функціонуватиме в хмарній інфраструктурі Apple Private Cloud Compute. Модель працюватиме у фоновому режимі, забезпечуючи нові можливості в межах інтерфейсу Apple, без використання сервісів Google чи прямих функцій Gemini.

Серед нововведень анонсують функцію пошуку в інтернеті на основі штучного інтелекту. Однак Гурман зазначив, що немає впевненості в бездоганній роботі сервісу чи його позитивному сприйнятті користувачами, а також у відновленні довіри до Siri після попередніх проблем.

Раніше Apple зіткнулася з судовими позовами в США та Канаді через затримку запуску нових функцій Siri на основі Apple Intelligence. Користувачі звинуватили компанію в оманливій рекламі персоналізованих функцій Siri разом із випуском iPhone 16, оскільки вони не були доступні на момент старту продажів смартфонів.

