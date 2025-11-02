Практика судов
В 2026 году Apple обновит Siri на базе Google Gemini

21:52, 2 ноября 2025
Новая версия голосового помощника будет работать через частные серверы Apple.
Компания Apple планирует в марте 2026 года запустить обновленную версию голосового помощника Siri, которая будет использовать модель Google Gemini. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, Apple заключила соглашение с Google для создания специальной версии Gemini, которая будет функционировать в облачной инфраструктуре Apple Private Cloud Compute. Модель будет работать в фоновом режиме, обеспечивая новые возможности в пределах интерфейса Apple, без использования сервисов Google или прямых функций Gemini.

Среди нововведений анонсируют функцию поиска в интернете на основе искусственного интеллекта. Однако Гурман отметил, что нет уверенности в безупречной работе сервиса или его положительном восприятии пользователями, а также в восстановлении доверия к Siri после предыдущих проблем.

Ранее Apple столкнулась с судебными исками в США и Канаде из-за задержки запуска новых функций Siri на основе Apple Intelligence. Пользователи обвинили компанию в вводящей в заблуждение рекламе персонализированных функций Siri вместе с выпуском iPhone 16, поскольку они не были доступны на момент старта продаж смартфонов.

