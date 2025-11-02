Туреччина запропонувала провести мирний саміт Україна-Росія у Стамбулі

Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією – МЗС країни.

Фото: AP

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність його країни стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією, а також організувати саміт лідерів у Стамбулі. Про це повідомляє Yeni Şafak.

Фідан зазначив, що Туреччина офіційно запропонувала провести новий раунд переговорів, який може включати зустріч на вищому рівні. Він підкреслив унікальну позицію Туреччини, яка підтримує конструктивні відносини з обома сторонами конфлікту.

«Ми успішно сприяли їхньому поверненню за стіл переговорів завдяки Стамбульському процесу», — сказав міністр, нагадавши про три попередні раунди переговорів та обміни полоненими, які відбулися за посередництва Туреччини.

Фідан додав, що діалог і дипломатія залишатимуться ключовими принципами зовнішньої політики Туреччини.

