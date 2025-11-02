Турция предложила провести мирный саммит Украина-Россия в Стамбуле

Турция готова стать посредником между Украиной и Россией – МИД страны.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности его страны стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, а также организовать саммит лидеров в Стамбуле. Об этом сообщает Yeni Şafak.

Фидан отметил, что Турция официально предложила провести новый раунд переговоров, который может включать встречу на высшем уровне. Он подчеркнул уникальную позицию Турции, которая поддерживает конструктивные отношения с обеими сторонами конфликта.

«Мы успешно способствовали их возвращению за стол переговоров благодаря Стамбульскому процессу», — сказал министр, напомнив о трех предыдущих раундах переговоров и обменах пленными, которые состоялись при посредничестве Турции.

Фидан добавил, что диалог и дипломатия останутся ключевыми принципами внешней политики Турции.

