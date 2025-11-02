Практика судів
Спрощений трудовий договір – скільки роботодавець має сплатити за кожен день затримки зарплати

20:51, 2 листопада 2025
Роботодавці зі спрощеним режимом праці мають компенсувати затримку зарплати.
Управління інспекційної діяльності у Житомирській області роз’яснило, яка відповідальність передбачена для роботодавців за порушення строків виплати заробітної плати при спрощеному режимі регулювання трудових відносин.

Згідно з умовами трудового договору при спрощеному режимі, роботодавець зобов’язаний визначити розмір компенсації за затримку зарплати. Ця компенсація вказується у відсотковому відношенні до розміру заробітної плати, тарифної ставки або окладу й нараховується за кожен день затримки виплати.

Якщо у трудовому договорі відсутні положення про відповідальність роботодавця за порушення строків, застосовуються норми Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці».

