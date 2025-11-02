Упрощенный трудовой договор – сколько работодатель должен заплатить за каждый день задержки зарплаты

Работодатели с упрощенным режимом труда должны компенсировать задержку зарплаты.

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило, какая ответственность предусмотрена для работодателей за нарушение сроков выплаты заработной платы при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений.

Согласно условиям трудового договора при упрощенном режиме, работодатель обязан определить размер компенсации за задержку зарплаты. Эта компенсация указывается в процентном отношении к размеру заработной платы, тарифной ставке или окладу и начисляется за каждый день задержки выплаты.

Если в трудовом договоре отсутствуют положения об ответственности работодателя за нарушение сроков, применяются нормы Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «Об оплате труда».

