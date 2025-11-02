Практика судів
Нічний рейд на сир пармезан – з молочного заводу викрали продукцію на 100 тисяч євро

19:57, 2 листопада 2025
В Італії викрали майже 200 головок сиру Парміджано Реджано зі складу.
Нічний рейд на сир пармезан – з молочного заводу викрали продукцію на 100 тисяч євро
У місті Кастель-Д’Айано, провінція Болонья, невідомі пограбували склад молочного кооперативу, викравши 191 головку сиру Парміджано Реджано загальною вартістю понад 100 тисяч євро. Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

За словами президента кооперативу Даріо Запполі, зловмисники діяли з високою точністю та підготовкою. Вони викрали два автомобілі, під’їхали до підприємства з тилу через крутий схил і проникли всередину після закінчення робочого дня. Крадіжка тривала з 19:50 до другої години ночі.

Кожна викрадена головка сиру важила 42 кілограми. Запполі зазначив, що точна кількість вкраденого ще уточнюється, але збитки вже перевищують 100 тисяч євро. «Ми побоюємося, що оцінка не є точною», — додав він.

Після пограбування зловмисники, ймовірно, перевантажили сир на вантажівку в районі Толе. Камери відеоспостереження зафіксували момент злочину, а розслідування проводить місцева поліція (карабінери).

Запполі висловив сподівання, що страхова компанія допоможе покрити збитки. Кооператив уже встановив нову, вдосконалену систему безпеки. «Ми були такі спокійні, всі зайняті своєю роботою. Ми ніколи не очікували, що зіштовхнемося з чимось подібним», — підсумував він.

