Ночной рейд на сыр пармезан – с молочного завода похитили продукцию на 100 тысяч евро

19:57, 2 ноября 2025
В Италии похитили почти 200 головок сыра Пармиджано Реджано со склада.
В городе Кастель-Д'Айано, провинция Болонья, неизвестные ограбили склад молочного кооператива, похитив 191 головку сыра Пармиджано Реджано общей стоимостью более 100 тысяч евро. Об этом сообщает Il Resto del Carlino.

По словам президента кооператива Дарио Запполи, злоумышленники действовали с высокой точностью и подготовкой. Они угнали два автомобиля, подъехали к предприятию с тыла через крутой склон и проникли внутрь после окончания рабочего дня. Кража длилась с 19:50 до двух часов ночи.

Каждая похищенная головка сыра весила 42 килограмма. Запполи отметил, что точное количество украденного еще уточняется, но ущерб уже превышает 100 тысяч евро. «Мы опасаемся, что оценка не является точной», — добавил он.

После ограбления злоумышленники, вероятно, перегрузили сыр на грузовик в районе Толе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент преступления, а расследование проводит местная полиция (карабинеры).

Запполи выразил надежду, что страховая компания поможет покрыть убытки. Кооператив уже установил новую, усовершенствованную систему безопасности. «Мы были так спокойны, все заняты своей работой. Мы никогда не ожидали, что столкнемся с чем-то подобным», — подытожил он.

