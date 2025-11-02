Практика судів
  1. У світі

У Каїрі через 20 років будівництва відкрили найбільший археологічний музей світу з гробницею Тутанхамона

21:09, 2 листопада 2025
Великий єгипетський музей із 100 тисячами експонатів запрацював для відвідувачів.
У Каїрі через 20 років будівництва відкрили найбільший археологічний музей світу з гробницею Тутанхамона
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Каїрі офіційно відкрили Великий єгипетський музей, який вважають найбільшим археологічним музеєм у світі. Про це повідомляє BBC.

Музей частково запрацював ще восени 2024 року в тестовому режимі, щоб підготуватися до повноцінного відкриття. Він містить близько 100 тисяч артефактів, що охоплюють сім тисячоліть історії Єгипту — від додинастичних часів до грецької та римської епох. Експонати розподілені по 12 залам, організованим за династіями та історичним порядком, де представлені тисячі предметів.

Єгиптологи зазначають, що створення музею посилює вимоги повернення ключових єгипетських старожитностей, зокрема Розеттського каменя, який зберігається в Британському музеї. Головною особливістю музею є повна колекція гробниці Тутанхамона, відкритої у 1922 році британським єгиптологом Говардом Картером. Уперше буде виставлено всі 5500 скарбів, включно із золотою маскою, троном і колісницями фараона. Раніше лише близько 1800 із них демонструвалися публіці. «Мені довелося подумати, як представити ці експонати по-новому», — розповів доктор Тарек Тауфік, президент Міжнародної асоціації єгиптологів і екс-керівник музею.

Серед інших визначних експонатів — статуя Рамзеса Великого, якій понад 3200 років. Очікується, що музей, площею 500 тисяч квадратних метрів (приблизно 70 футбольних полів), щороку відвідуватимуть до 8 мільйонів туристів, що значно пожвавить єгипетський туризм, постраждалий від регіональної кризи.

Будівництво музею тривало 20 років і коштувало 1,2 мільярда доларів. Його планували відкрити ще у 2012 році, але запуск відкладався, зокрема через пандемію COVID-19. У 2022 році окремі відділи музею відкрили для обмежених турів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Єгипет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду