У Каїрі через 20 років будівництва відкрили найбільший археологічний музей світу з гробницею Тутанхамона

Великий єгипетський музей із 100 тисячами експонатів запрацював для відвідувачів.

У Каїрі офіційно відкрили Великий єгипетський музей, який вважають найбільшим археологічним музеєм у світі. Про це повідомляє BBC.

Музей частково запрацював ще восени 2024 року в тестовому режимі, щоб підготуватися до повноцінного відкриття. Він містить близько 100 тисяч артефактів, що охоплюють сім тисячоліть історії Єгипту — від додинастичних часів до грецької та римської епох. Експонати розподілені по 12 залам, організованим за династіями та історичним порядком, де представлені тисячі предметів.

Єгиптологи зазначають, що створення музею посилює вимоги повернення ключових єгипетських старожитностей, зокрема Розеттського каменя, який зберігається в Британському музеї. Головною особливістю музею є повна колекція гробниці Тутанхамона, відкритої у 1922 році британським єгиптологом Говардом Картером. Уперше буде виставлено всі 5500 скарбів, включно із золотою маскою, троном і колісницями фараона. Раніше лише близько 1800 із них демонструвалися публіці. «Мені довелося подумати, як представити ці експонати по-новому», — розповів доктор Тарек Тауфік, президент Міжнародної асоціації єгиптологів і екс-керівник музею.

Серед інших визначних експонатів — статуя Рамзеса Великого, якій понад 3200 років. Очікується, що музей, площею 500 тисяч квадратних метрів (приблизно 70 футбольних полів), щороку відвідуватимуть до 8 мільйонів туристів, що значно пожвавить єгипетський туризм, постраждалий від регіональної кризи.

Будівництво музею тривало 20 років і коштувало 1,2 мільярда доларів. Його планували відкрити ще у 2012 році, але запуск відкладався, зокрема через пандемію COVID-19. У 2022 році окремі відділи музею відкрили для обмежених турів.

