В Каире через 20 лет строительства открыли крупнейший археологический музей мира с гробницей Тутанхамона

Большой египетский музей со 100 тысячами экспонатов заработал для посетителей.

Фото: Getty Images

В Каире официально открыли Большой египетский музей, который считают крупнейшим археологическим музеем в мире. Об этом сообщает BBC.

Музей частично заработал еще осенью 2024 года в тестовом режиме, чтобы подготовиться к полноценному открытию. Он содержит около 100 тысяч артефактов, охватывающих семь тысячелетий истории Египта — от додинастических времен до греческой и римской эпох. Экспонаты распределены по 12 залам, организованным по династиям и историческому порядку, где представлены тысячи предметов.

Египтологи отмечают, что создание музея усиливает требования о возвращении ключевых египетских древностей, в частности Розеттского камня, который хранится в Британском музее. Главной особенностью музея является полная коллекция гробницы Тутанхамона, открытой в 1922 году британским египтологом Говардом Картером. Впервые будут выставлены все 5500 сокровищ, включая золотую маску, трон и колесницы фараона. Ранее только около 1800 из них демонстрировались публике. «Мне пришлось подумать, как представить эти экспонаты по-новому», — рассказал доктор Тарек Тауфик, президент Международной ассоциации египтологов и экс-руководитель музея.

Среди других выдающихся экспонатов — статуя Рамзеса Великого, которой более 3200 лет. Ожидается, что музей площадью 500 тысяч квадратных метров (примерно 70 футбольных полей) ежегодно будут посещать до 8 миллионов туристов, что значительно оживит египетский туризм, пострадавший от регионального кризиса.

Строительство музея длилось 20 лет и стоило 1,2 миллиарда долларов. Его планировали открыть еще в 2012 году, но запуск откладывался, в частности из-за пандемии COVID-19. В 2022 году отдельные отделы музея открыли для ограниченных туров.

