Практика судов
  1. В мире

В Каире через 20 лет строительства открыли крупнейший археологический музей мира с гробницей Тутанхамона

21:09, 2 ноября 2025
Большой египетский музей со 100 тысячами экспонатов заработал для посетителей.
В Каире через 20 лет строительства открыли крупнейший археологический музей мира с гробницей Тутанхамона
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Каире официально открыли Большой египетский музей, который считают крупнейшим археологическим музеем в мире. Об этом сообщает BBC.

Музей частично заработал еще осенью 2024 года в тестовом режиме, чтобы подготовиться к полноценному открытию. Он содержит около 100 тысяч артефактов, охватывающих семь тысячелетий истории Египта — от додинастических времен до греческой и римской эпох. Экспонаты распределены по 12 залам, организованным по династиям и историческому порядку, где представлены тысячи предметов.

Египтологи отмечают, что создание музея усиливает требования о возвращении ключевых египетских древностей, в частности Розеттского камня, который хранится в Британском музее. Главной особенностью музея является полная коллекция гробницы Тутанхамона, открытой в 1922 году британским египтологом Говардом Картером. Впервые будут выставлены все 5500 сокровищ, включая золотую маску, трон и колесницы фараона. Ранее только около 1800 из них демонстрировались публике. «Мне пришлось подумать, как представить эти экспонаты по-новому», — рассказал доктор Тарек Тауфик, президент Международной ассоциации египтологов и экс-руководитель музея.

Среди других выдающихся экспонатов — статуя Рамзеса Великого, которой более 3200 лет. Ожидается, что музей площадью 500 тысяч квадратных метров (примерно 70 футбольных полей) ежегодно будут посещать до 8 миллионов туристов, что значительно оживит египетский туризм, пострадавший от регионального кризиса.

Строительство музея длилось 20 лет и стоило 1,2 миллиарда долларов. Его планировали открыть еще в 2012 году, но запуск откладывался, в частности из-за пандемии COVID-19. В 2022 году отдельные отделы музея открыли для ограниченных туров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Египет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду