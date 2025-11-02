«Зимова підтримка» – Улютін розповів, хто з українців отримає від 1000 до 6500 гривень у грудні

Разову допомогу від 1000 до 6500 гривень отримають окремі категорії населення.

У грудні в Україні стартує програма «зимової підтримки», яка передбачає виплати від 1000 до 6500 гривень для громадян на різні потреби. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.

«Ми готові внести проєкт акта про підтримку на найближче засідання уряду», — зазначив Улютін. За його словами, разову допомогу в розмірі 6500 гривень отримають:

сім’ї з дітьми;

сім’ї, які є опікунами дітей;

дитячі будинки сімейного типу та діти з малозабезпечених сімей;

особи з I групою інвалідності з числа внутрішньо переміщених осіб;

одинокі пенсіонери.

Ці кошти можна буде витратити на продукти, ліки, теплий одяг або оплату комунальних послуг.

Крім того, для всіх, хто звернеться по допомогу в грудні, передбачена виплата в розмірі 1000 гривень. Їх можна використати на ширший перелік товарів і послуг, зокрема на проїзд, ліки та інші потреби, подібні до тих, що були визначені минулого року.

Улютін також повідомив, що з 1 листопада діє програма компенсації за електроенергію для жителів прифронтових територій. Вона передбачає 100 кВт на особу або 300 кВт на сім’ю. Окремо діє програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для мешканців прифронтових зон та інших пільгових категорій.

