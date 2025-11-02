Практика судів
  1. В Україні

«Зимова підтримка» – Улютін розповів, хто з українців отримає від 1000 до 6500 гривень у грудні

20:15, 2 листопада 2025
Разову допомогу від 1000 до 6500 гривень отримають окремі категорії населення.
«Зимова підтримка» – Улютін розповів, хто з українців отримає від 1000 до 6500 гривень у грудні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У грудні в Україні стартує програма «зимової підтримки», яка передбачає виплати від 1000 до 6500 гривень для громадян на різні потреби. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.

«Ми готові внести проєкт акта про підтримку на найближче засідання уряду», — зазначив Улютін. За його словами, разову допомогу в розмірі 6500 гривень отримають:

  • сім’ї з дітьми;
  • сім’ї, які є опікунами дітей;
  • дитячі будинки сімейного типу та діти з малозабезпечених сімей;
  • особи з I групою інвалідності з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • одинокі пенсіонери.

Ці кошти можна буде витратити на продукти, ліки, теплий одяг або оплату комунальних послуг.

Крім того, для всіх, хто звернеться по допомогу в грудні, передбачена виплата в розмірі 1000 гривень. Їх можна використати на ширший перелік товарів і послуг, зокрема на проїзд, ліки та інші потреби, подібні до тих, що були визначені минулого року.

Улютін також повідомив, що з 1 листопада діє програма компенсації за електроенергію для жителів прифронтових територій. Вона передбачає 100 кВт на особу або 300 кВт на сім’ю. Окремо діє програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для мешканців прифронтових зон та інших пільгових категорій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Мінсоцполітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду