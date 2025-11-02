Пограбування Лувру в Парижі вчинили звичайні злочинці, а не мафія — прокуратура

Вартість викрадених коштовностей становить 102 мільйони доларів.

Прокурорка Парижа Лор Бекко заявила, що пограбування Лувру, під час якого минулого місяця викрали історичні коштовності на 102 мільйони доларів, здійснили дрібні злочинці, а не члени організованої злочинної мережі. Про це повідомляє Reuters.

За словами Бекко, хоча пограбування Лувру не є «повсякденною злочинністю», воно не відповідає рівню складності, характерному для вищих ешелонів організованої злочинності. «Це не зовсім звичайна злочинність, але це тип злочину, який ми зазвичай не пов’язуємо з професіоналами організованої злочинності», — зазначила вона.

Прокурорка додала, що профілі чотирьох заарештованих осіб, серед яких подруга одного з підозрюваних, не відповідають типовим характеристикам професійних злочинців, здатних здійснювати складні операції. «Це явно місцеві мешканці. Усі вони проживають у Сені-Сен-Дені», — уточнила Бекко, маючи на увазі район із низьким рівнем достатку на півночі Парижа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали п’ятьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру.

