Ограбление Лувра в Париже совершили обычные преступники, а не мафия — прокуратура

Стоимость похищенных драгоценностей составляет 102 миллиона долларов.

Фото: UAinfo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что ограбление Лувра, во время которого в прошлом месяце похитили исторические драгоценности на 102 миллиона долларов, совершили мелкие преступники, а не члены организованной преступной сети. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бекко, хотя ограбление Лувра не является «повседневной преступностью», оно не соответствует уровню сложности, характерному для высших эшелонов организованной преступности. «Это не совсем обычная преступность, но это тип преступления, который мы обычно не связываем с профессионалами организованной преступности», — отметила она.

Прокурор добавила, что профили четырех арестованных лиц, среди которых подруга одного из подозреваемых, не соответствуют типичным характеристикам профессиональных преступников, способных осуществлять сложные операции. «Это явно местные жители. Все они проживают в Сен-Сен-Дени», — уточнила Бекко, имея в виду район с низким уровнем благосостояния на севере Парижа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.