У Каліфорнії затримали злочинця, який крав фігурки LEGO і «обезголовлював» їх

Вдома у чоловіка знайшли тисячі відокремлених голів LEGO-фігурок і десятки запечатаних наборів, викрадених для перепродажу колекціонерам.

Поліція Каліфорнії викрила незвичну злочинну схему — банду, що спеціалізувалася на крадіжках конструкторів LEGO. Про це повідомляє The New York Times.

Один із затриманих, 39-річний Роберт Лопес, виявився справжнім «колекціонером» крадених іграшок: у його домі знайшли тисячі відокремлених пластикових голівок LEGO-фігурок, акуратно розсортованих за виразами облич. Поруч лежали інші деталі та запечатані коробки з новими наборами.

За даними поліції, чоловік організував схему перепродажу викрадених конструкторів. Він підбурював інших до крадіжок дорогих наборів, купував здобич за заниженою ціною, а потім перепродував цілі комплекти або окремі мініфігурки колекціонерам із великою націнкою.

Загальна вартість вкраденого перевищила 6 тисяч доларів.

«Лопес скуповував дорогі набори за зниженою ціною, а потім продавав їх або деталі окремо значно дорожче», — повідомили правоохоронці.

Місцеві продавці пояснюють, що LEGO вже давно перетворилися на об’єкт колекціонування, подібно до карток із бейсболістами, покемонами чи навіть предметів мистецтва.

«Це не дивно, — каже власник сімейного магазину іграшок. — Конструктори LEGO з роками лише зростають у ціні».

Тепер Лопесу загрожує до трьох років ув’язнення.

