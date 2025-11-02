В Калифорнии задержали преступника, который воровал фигурки LEGO и «обезглавливал» их

Дома у мужчины нашли тысячи отделенных голов LEGO-фигурок и десятки запечатанных наборов, украденных для перепродажи коллекционерам.

Полиция Калифорнии раскрыла необычную преступную схему — банду, специализировавшуюся на кражах конструкторов LEGO. Об этом сообщает The New York Times.

Один из задержанных, 39-летний Роберт Лопес, оказался настоящим «коллекционером» украденных игрушек: в его доме нашли тысячи отделенных пластиковых головок LEGO-фигурок, аккуратно рассортированных по выражениям лиц. Рядом лежали другие детали и запечатанные коробки с новыми наборами.

По данным полиции, мужчина организовал схему перепродажи похищенных конструкторов. Он подстрекал других к кражам дорогих наборов, покупал добычу по заниженной цене, а затем перепродавал целые комплекты или отдельные минифигурки коллекционерам с большой наценкой.

Общая стоимость похищенного превысила 6 тысяч долларов.

«Лопес скупал дорогие наборы по сниженной цене, а затем продавал их или отдельные детали значительно дороже», — сообщили правоохранители.

Местные продавцы поясняют, что LEGO уже давно превратились в объект коллекционирования, подобно карточкам с бейсболистами, покемонами или даже произведениям искусства.

«Это неудивительно, — говорит владелец семейного магазина игрушек. — Конструкторы LEGO с годами только растут в цене».

Теперь Лопесу грозит до трех лет лишения свободы.

