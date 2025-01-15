Ярослав Юрчишин: «СМИ может либо удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде»

«Также законопроектом мы освобождаем от ответственности медиа за изложение высказываний чиновников, а не прямое их цитирование», – подчеркнул председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Фото: Ярослав Юрчишин

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 января приняла Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11321, согласно которому онлайн-медиа будут освобождать от ответственности за негативные комментарии читателей, в том числе, содержащие негативную информацию относительно чиновников, если СМИ удалят их в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом (добавлена ​​норма о определении суда об открытии производства). Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета ВР по свободе слова, народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

Норма статьи 117 закона о медиа, которая требовала удалять негативные комментарии читателей и ранее вызывала вопросы, впрочем, для инициирования этого вопроса требовалось предписание Нацсовета, который все же является регулятором в сфере медиа, и до внесения предписания должен решить, действительно ли комментарий содержит недостоверную информацию.

После изменений будет достаточно открытия производства судом, то есть во избежание ответственности медиа должно будет удалить комментарий еще до рассмотрения судом дела по существу и до установления недостоверности информации, содержащейся в комментарии.

При этом следует отметить, что в соответствии с судебной практикой недостоверной может считаться любая негативная информация, пока не доказано противоположное.

В частности, Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела №905/902/20 подчеркнула, что негативная информация, распространенная о личности, считается недостоверной, если распространившее ее лицо не докажет противоположного (презумпция добропорядочности).

Как отметила БП ВС, негативной следует считать информацию, в которой утверждается о нарушении лицом, в частности, норм действующего законодательства, совершении любых других действий (например, нарушение принципов морали, общепризнанных правил сожительства, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни и т.д. ) и которая, по мнению истца, нарушает его право на уважение достоинства, чести или деловой репутации (ч. 3 статьи 277 ГК).

Следовательно, к примеру, должностное лицо, считающее, что читатель распространил по отношению к нему недостоверную информацию в комментариях, может обратиться в суд, суд просто откроет производство, и в этот момент в СМИ будет 3 дня, чтобы удалить комментарий.

Напомним, что решение об открытии производства – это не решение по существу, это только принятие требований к рассмотрению. Уже в процессе рассмотрения дела, впоследствии, может быть установлено, имела ли место «недостоверность».

Отсюда возникает вопрос, какой штат должно держать медиа, чтобы отслеживать все комментарии всех читателей во всех социальных сетях и проверять их содержание на достоверность. Например, если читатель будет утверждать о коррупции определенного должностного лица, должно ли в таком случае СМИ проводить отдельное журналистское расследование по этим данным, или просто должно «автоматом» удалять все подобные комментарии, чтобы избежать ответственности.

И если такое медиа будет удалять все комментарии с негативом, чтобы избежать наказания, о какой свободе слова в таком случае может идти речь?

Автор законопроекта и этой нормы, народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин объяснил суть принятых по его инициативе изменений и подчеркнул, что законопроект одобрен грантовыми организациями. Он отметил следующее.

«Объясняю на пальцах. До принятия законопроекта. На СМИ согласно «Закону о СМИ» можно обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания. Суд – это куча времени и затрат, а также угроза для имиджа СМИ.

После принятия законопроекта. В случае открытия судебного производства и получения от суда аргументированного решения по материалу, который нарушает «Закон о медиа» (следует еще раз отметить, что решение об открытии производства может не содержать аргументации относительно нарушения, ведь это просто решение об открытии производства, то есть принятия к рассмотрению, без решения требований по существу – прим. ред.) медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием к которому это решение касается. СМИ могут либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде.

Также законопроектом мы освобождаем от ответственности медиа за изложение высказываний чиновников, а не прямое их цитирование. Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют личность прямо, а передадут слова. Хотя суть не меняется. Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ и донесение информации, чтобы можно было косвенно перевести суть высказывания публичного человека» - подчеркнул Юрчишин.

Таким образом, благодаря законопроекту Ярослава Юрчишина теперь за недословное цитирование чиновников журналисты не будут нести ответственности.

Кроме того, Ярослав Юрчишин упомянул, что законопроект поддержал ряд организаций, работающих по финансированию иностранных доноров и международных партнеров.

Напомним, что ряд этих же организаций вместе с Ярославом Юрчишиным в 2024 году инициировали вопросы запрета Telegram в Украине.

Также напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», новым законом требования относительно информации, которую имеют право распространять работники СМИ, имеющие трудовые отношения со своими СМИ, распространили на журналистов, работающих с СМИ по гражданским договорам как ФЛП.

Автор: Наталя Мамченко

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