17-летние призывники за границей смогут дистанционно встать на военный учет — Зеленский подписал закон

Подписанный закон также продлевает до 1 марта возможность возвращения из СЗЧ военнослужащих, чтобы не потерять выплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-IХ (законопроект 12076), которым в течение года исполняется 17 лет и находятся за границей, смогут встать на военный учет в Украине дистанционно через приложение Резерв+.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Напомним, действующая норма предусматривает, что ежегодно в течение января-марта принимаются на учет мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Также будут исключены из законодательства комиссии по вопросам взятия на военный учет призывников.

Кроме того, исключены нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно обязаны представлять в ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников.

Уважительными причинами непрохождения электронной идентификации (неуточнения своих персональных данных) средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неприбытия в районный (городской) ТЦК граждан Украины мужского пола в период с 1 января по 31 июля, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государств органов, признаются:

болезнь гражданина Украины;

препятствие стихийного характера;

проживание (нахождение) на временно оккупированной территории или территории Украины, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, лишившие его возможности пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста или лично прибыть в районный (городской) ТЦК.

Впрочем, судя по тексту ко второму чтению, шанс стать на учет будет только один раз.

Так, закон предусматривает, что граждане Украины, которые не стали на военный учет призывников в период, указанный в абзаце первом части третьей настоящей статьи (т.е. ежегодно с 1 января по 31 июля, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет), берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК.

Кроме того, дезертирам и лицам, совершившим СЗЧ, разрешили вернуться до 1 марта, чтобы не потерять выплаты.

Таким лицам командир не позднее 72 часов продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на военный учет призывников добровольно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий