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17-річні призовники за кордоном зможуть дистанційно стати на військовий облік — Зеленський підписав закон

13:30, 15 січня 2025
Підписаний закон також продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.
17-річні призовники за кордоном зможуть дистанційно стати на військовий облік — Зеленський підписав закон
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-IХ (законопроект 12076), яким протягом року виповнюється 17 років і які знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік в Україні дистанційно через застосунок Резерв+.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», відповідно до нового закону щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
  • особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Також буде виключено із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Крім того, виключено норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації (неуточнення своїх персональних даних) засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або неприбуття до районного (міського) ТЦК громадян України чоловічої статі у період з 1 січня до 31 липня, що підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

хвороба громадянина України;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;

інші обставини, що позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста або особисто прибути до районного (міського) ТЦК.

Втім, судячи з тексту до другого читання, шанс стати на облік буде лише один раз.

Так, закон передбачає, що громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період, зазначений в абзаці першому частини третьої цієї статті (тобто, щороку з 1 січня до 31 липня, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років), беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК.

Крім того, Закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.

Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

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Верховна Рада України закон Володимир Зеленський

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