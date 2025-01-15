Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 14 січня, в Вищій кваліфікаційній комісії проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Грамчук Ігор Васильович - Господарський суд Хмельницької області - 743,25 - відповідає займаній посаді

Мазниця Андрій Анатолійович - Апеляційний суд Дніпропетровської області - перерва

Грибанова Людмила Олександрівна - Лисичанський міський суд Луганської області - перерва.

Раніше ми писали, що двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.