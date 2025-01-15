Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки трех судей.

Во вторник, 14 января, в Высшей квалификационной комиссии проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки трех судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Грамчук Игорь Васильевич - Хозяйственный суд Хмельницкой области - 743,25 - отвечает занимаемой должности

Мазница Андрей Анатольевич - Апелляционный суд Днепропетровской области - перерыв

Грибанова Людмила Александровна - Лисичанский городской суд Луганской области - перерыв.

Ранее сообщалось, что двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности.

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