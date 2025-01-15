Гоструда объясняет, может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе при общественно полезных работах

Отмечается, что общественно полезные работы не требуют обязательного согласия человека на такой трудовой долг, соответственно, такой работник не может уволиться по собственному желанию.

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе при общественно полезных работах.

Как отмечают специалисты, общественно полезные работы (трудовая повинность) – это виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного состояния, проводимых для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного состояния и их последствий, удовлетворение потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечение функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения, а также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к к которым относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.

Трудовая повинность не требует обязательного согласия человека на такой трудовой долг, соответственно такой работник не может уволиться по собственному желанию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.