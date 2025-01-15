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В Минкультуры заявили, что не могут ограничить показ сюжетов об экстрасенсах в эфире телемарафона

12:54, 15 января 2025
Министерство отметило, что не может влиять на показ сюжетов об эзотерических практиках, нумерологии и экстрасенсах.
В Минкультуры заявили, что не могут ограничить показ сюжетов об экстрасенсах в эфире телемарафона
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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не владеет полномочиями для того, чтобы контролировать или ограничивать показ телемарафоном материалов, касающихся эзотерических практик, нумерологии или экстрасенсорики. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ ведомства.

«Министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности по сюжетам об альтернативной медицине, эзотерических практиках, нумерологии, экстрасенсах и т.п., которые создают телеканалы, передачи которых выходят в эфире информационного марафона «Единые новости», - говорится в ответе Минкульта.

Там отметили, что законодательство запрещает цензуру и немотивированное законодательством вмешательство органов государственной власти в деятельность субъектов в сфере медиа и профессиональной деятельности журналистов.

Ранее мы сообщали, что Кабмин  просят запретить транслировать экстрасенсов в эфире телемарафона «Единые новости» и в выпусках новостей.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций

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