У Мінкультури заявили, що не можуть обмежити показ сюжетів про екстрасенсів у ефірі телемарафону

Міністерство зазначило, що не може впливати на показ сюжетів про езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не володіє повноваженнями для того, щоб контролювати або обмежувати показ телемарафоном матеріалів, які стосуються езотеричних практик, нумерології чи екстрасенсорики. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на відповідь відомства.

«Міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини», - йдеться у відповіді Мінкульту.

Там наголосили, що законодавство забороняє цензуру та невмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін просять заборонити транслювати екстрасенсів у ефірі телемарафону «Єдині новини» та у випусках новин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.