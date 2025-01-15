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У Мінкультури заявили, що не можуть обмежити показ сюжетів про екстрасенсів у ефірі телемарафону

12:54, 15 січня 2025
Міністерство зазначило, що не може впливати на показ сюжетів про езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.
У Мінкультури заявили, що не можуть обмежити показ сюжетів про екстрасенсів у ефірі телемарафону
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не володіє повноваженнями для того, щоб контролювати або обмежувати показ телемарафоном матеріалів, які стосуються езотеричних практик, нумерології чи екстрасенсорики. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на відповідь відомства.

«Міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини», - йдеться у відповіді Мінкульту.

Там наголосили, що законодавство забороняє цензуру та невмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін просять заборонити транслювати екстрасенсів у ефірі телемарафону «Єдині новини» та у випусках новин.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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