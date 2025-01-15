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В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

12:32, 15 січня 2025
Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.
В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон
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Верховна Рада 15 січня прийняла як закон законопроект 12030, яким пропонується протягом року створити в Україні новий орган – Національну комісію з питань психічного здоров’я.

Національна комісія з питань психічного здоровʼя буде постійно діючим колегіальним органом, юридичною особою публічного права, що функціонує в організаційно-правовій формі державної установи та належить до сфери управління Кабінету Міністрів, здійснює функції у сфері охорони психічного здоровʼя, визначені цим законом та іншими актами законодавства. Національна комісія є неприбутковою організацією.

Зокрема Нацкомісія:

  • створює і веде Державний реєстр саморегулівних організацій у сфері психічного здоровʼя;
  • створює і веде Реєстр надавачів послуг у сфері психічного здоровʼя;
  • здійснює сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя відповідно до цього Закону;
  • здійснює нагляд за діяльністю саморегулівних організацій у сфері психічного здоровʼя, зокрема ініціює перегляд їхнього статусу у разі виявлення порушення законодавства тощо.

Склад Національної комісії формується на засадах рівного представництва членів Національної комісії, делегованих центральними органами виконавчої влади, та членів Національної комісії від саморегулівних організацій у сфері психічного здоровʼя, громадських об’єднань надавачів послуг у сфері психічного здоровʼя та фахівців у сфері психічного здоровʼя.

До першого складу Національної комісії, враховуючи відсутність саморегулівних організацій у сфері психічного здоров’я, визнаних відповідно до цього закону, половина членів обирається за результатами відкритого конкурсу від громадських об’єднань надавачів послуг у сфері психічного здоровʼя та фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Надалі має бути забезпечено проведення відкритого конкурсу на посади членів Національної комісії від громадських об’єднань надавачів послуг у сфері психічного здоровʼя та фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Слід зауважити, що до другого читання з законопроекту прибрали норми, якими в Кодексі законів про працю пропонувалося встановити, що роботодавець створює службу охорони психічного здоров’я.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон законопроект

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В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

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