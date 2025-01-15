ДБР затримало члена КРАІЛ — він підтримував роботу онлайн-казино, яке відмивало російські гроші

Фігуранта затримали та оголосили йому підозру в пособництві державі-агресору .

Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Як зазначили у Бюро, затриманий, який є державним службовцем категорії «А», разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.

«Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору», - повідомили у ДБР.

Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресоруза (ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про посилення контролю на гральному ринку № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження реклами азартних ігор.

Нагадаємо, що Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні.

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