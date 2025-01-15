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Норвегія скоротила допомогу біженцям з 14 областей України — що слід знати

18:19, 15 січня 2025
Жителі низки регіонів не матимуть можливості скористатися колективним захистом.
Норвегія скоротила допомогу біженцям з 14 областей України — що слід знати
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Норвегія оновила перелік областей України, які вона визнала безпечними. Відтепер жителі цих регіонів не матимуть можливості скористатися колективним захистом. Про це повідомляє Норвезьке управління імміграції.

Зокрема, до списку додали ще 8 українських областей:

  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Хмельницька;
  • Кіровоградська;
  • Київська (область, а не місто);
  • Полтавська;
  • Вінницька;
  • Житомирська.

Як відомо, 6 областей Норвегія визнала безпечними у вересні 2024 року — Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Закарпатська.

В управлінні імміграції пояснили, що безпечними областями вважають ті, де влада здебільшого контролює ситуацію, а РФ не має або має мінімальний контроль та вплив.

Жителі цих областей не зможуть отримати колективний захист. Це також стосується тих, хто проживав на території цих областей щонайменше останні 6 місяців. Хоча там заздалегідь не можуть сказати, що вважатимуть останнім постійним місцем проживання.

Крім того, в управлінні пообіцяли в індивідуальному порядку розглядати заявки навіть від жителів областей, які Норвегія вважає безпечними. Однак пояснюють, що критерії для отримання індивідуального захисту будуть «набагато суворіші», ніж для колективного. Претенденту треба буде довести, що українська влада не змогла надати йому захист.

Зміни торкнуться біженців, які подали заявку на захист від 13 січня 2025 року. Також вони стосуватимуться тих, хто подав заявку на захист з 28 вересня 2024 року й досі не отримав відповіді.

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Україна біженець війна Норвегія

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