Норвегия сократила помощь беженцам из 14 областей Украины — что нужно знать

У жителей ряда регионов нет возможности воспользоваться коллективной защитой.

Норвегия обновила перечень областей Украины, которые она сочла безопасными. Отныне у жителей этих регионов нет возможности воспользоваться коллективной защитой. Об этом сообщает Норвежское управление иммиграции.

В частности, в список добавили еще 8 украинских областей:

Черкасская;

Черновицкая;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Киевская (область, а не город);

Полтавская;

Винницкая;

Житомирская.

Как известно, 6 областей Норвегия признала безопасными в сентябре 2024 года – Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Волынская, Закарпатская.

В управлении иммиграции объяснили, что безопасными областями считают те, где власти в основном контролируют ситуацию, а РФ не имеет или имеет минимальный контроль и влияние.

Жители этих областей не смогут получить коллективную защиту. Это также касается тех, кто проживал на территории этих областей, по меньшей мере, последние 6 месяцев. Хотя там заранее не могут сказать, что сочтут последним постоянным местожительством.

Кроме того, в управлении пообещали в индивидуальном порядке рассматривать заявки даже от жителей областей, которые Норвегия считает безопасными. Однако объясняют, что критерии для получения индивидуальной защиты будут «гораздо суровее», чем для коллективной. Претенденту предстоит доказать, что украинские власти не смогли предоставить ему защиту.

Изменения коснутся беженцев, подавших заявку на защиту от 13 января 2025 года. Также они будут касаться тех, кто подал заявку на защиту с 28 сентября 2024 года и до сих пор не получил ответ.

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