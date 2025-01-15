ГБР задержало члена КРАИЛ — он поддерживал работу онлайн-казино, которое отмывало российские деньги

Фигуранта задержали и объявили ему подозрение в пособничестве государству-агрессору.

Государственное бюро расследований сообщило, что задержало члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.

Как отметили в Бюро, задержанный, являющийся государственным служащим категории «А», вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет, по результату чего был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора.

«В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины во время расследования деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору», - сообщили в ГБР.

Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Члену комиссии сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору за (ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об усилении контроля на игорном рынке №9256-д. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и ограничению рекламы азартных игр.

Кроме того, правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине.

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