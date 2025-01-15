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В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон

12:32, 15 января 2025
Комиссия будет осуществлять сертификацию специалистов в области психического здоровья.
В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон
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Верховная Рада 15 января приняла как закон законопроект 12030, которым предлагается в течение года создать в Украине новый орган – Национальную комиссию по психическому здоровью.

Национальная комиссия по вопросам психического здоровья будет постоянно действующим коллегиальным органом, юридическим лицом публичного права, которое функционирует в организационно-правовой форме государственного учреждения и входит в сферу управления Кабинета Министров, осуществляет функции в сфере охраны психического здоровья, определенные этим законом и другими актами законодательства. Национальная комиссия - неприбыльная организация.

В частности, Нацкомиссия:

  • создает и ведет Государственный реестр саморегулирующихся организаций в сфере психического здоровья;
  • создает и ведет Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья;
  • осуществляет сертификацию специалистов в сфере психического здоровья согласно настоящему Закону;
  • осуществляет надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере психического здоровья, в частности, инициирует пересмотр их статуса в случае выявления нарушения законодательства и т.п.

Состав Национальной комиссии формируется на основе равного представительства членов Национальной комиссии, делегированных центральными органами исполнительной власти, и членов Национальной комиссии от саморегулируемых организаций в сфере психического здоровья, общественных объединений поставщиков услуг в сфере психического здоровья и специалистов в сфере психического здоровья.

В первый состав Национальной комиссии, учитывая отсутствие саморегулирующихся организаций в сфере психического здоровья, признанных в соответствии с этим законом, половина членов избирается по результатам открытого конкурса от общественных объединений поставщиков услуг в сфере психического здоровья и специалистов в сфере психического здоровья.

В дальнейшем должно быть обеспечено проведение открытого конкурса на должности членов Национальной комиссии от общественных объединений поставщиков услуг в сфере психического здоровья и специалистов в сфере психического здоровья.

Следует заметить, что ко второму чтению по законопроекту убрали нормы, которыми в Кодексе законов о труде предлагалось установить, что работодатель создает службу охраны психического здоровья.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон законопроект

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