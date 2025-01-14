Верховная Рада ужесточила требования к распространению новостей журналистами, работающими с медиа как ФЛП

Требования к информации, которую имеют право распространять работники СМИ, имеющие трудовые отношения со своим СМИ, распространили на журналистов, работающих с СМИ по гражданским договорам как ФЛП. Соответствующий законопроект 11321, инициатором которого выступил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, как закон 14 января приняла Верховная Рада.
Так, внесены изменения в статью 117 Закона «О медиа», которая регулирует возможность освобождения от ответственности журналистов.
А именно, субъекты в сфере медиа и их работники, а также теперь и журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут нести ответственность за распространение информации, запрещенной настоящим Законом, а также информации, не соответствующей действительности, нарушающей права и законные интересы лица, если эта информация:
Кроме того, внесены изменения в требования к медиа по удалению комментариев читателей в соцсетях.
Так, субъекты в сфере онлайн-медиа будут освобождаться от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 закона о медиа, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом.
Также с учетом внесенных изменений в отношении медийщиков-ФЛП будет предусмотрено, что субъекты в сфере медиа и их работники, а также журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа не несут ответственности за распространение информации, содержащей тайну, содержащую специально охраняется законом, если эти сведения не были получены незаконным путем.
Субъекты в сфере медиа и их работники, а также журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, не несут ответственности за распространение информации с ограниченным доступом, если суд установил, что эта информация является общественно необходимой (общественно значимой).
Автор: Наталя Мамченко
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