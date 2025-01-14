Верховная Рада ужесточила требования к распространению новостей журналистами, работающими с медиа как ФЛП

Журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут приравнены в вопросах ответственности за информацию, к тем журналистам, которые работают по трудовому договору.

Фото: Верховная Рада Украины

Требования к информации, которую имеют право распространять работники СМИ, имеющие трудовые отношения со своим СМИ, распространили на журналистов, работающих с СМИ по гражданским договорам как ФЛП. Соответствующий законопроект 11321, инициатором которого выступил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, как закон 14 января приняла Верховная Рада.

Так, внесены изменения в статью 117 Закона «О медиа», которая регулирует возможность освобождения от ответственности журналистов.

А именно, субъекты в сфере медиа и их работники, а также теперь и журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут нести ответственность за распространение информации, запрещенной настоящим Законом, а также информации, не соответствующей действительности, нарушающей права и законные интересы лица, если эта информация:

не является дословным или в переводе без искажения сути воспроизведением материалов, опубликованных другим зарегистрированным медиа, или точным по содержанию воспроизведением оригинальных материалов иностранного медиа со ссылкой на них;

не была получена в ответ на запрос на информацию, представленную в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации», или в ответ на обращение, поданное в соответствии с Законом «Об обращениях граждан»;

не содержалась в официальных сообщениях или получена от государственных органов, органов местного самоуправления (в том числе иностранных) в письменной форме, в том числе была обнародована на их веб-сайтах и ​​страницах на платформах общего доступа к информации;

не является дословным или в пересказе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или уведомлений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности;

не распространялась без предварительной записи и содержалась в выступлениях лиц, не являющихся работниками соответствующего субъекта в сфере медиа, если работники такого субъекта приняли меры по пресечению нарушения.

Кроме того, внесены изменения в требования к медиа по удалению комментариев читателей в соцсетях.

Так, субъекты в сфере онлайн-медиа будут освобождаться от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 закона о медиа, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом.

Также с учетом внесенных изменений в отношении медийщиков-ФЛП будет предусмотрено, что субъекты в сфере медиа и их работники, а также журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа не несут ответственности за распространение информации, содержащей тайну, содержащую специально охраняется законом, если эти сведения не были получены незаконным путем.

Субъекты в сфере медиа и их работники, а также журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, не несут ответственности за распространение информации с ограниченным доступом, если суд установил, что эта информация является общественно необходимой (общественно значимой).

Автор: Наталя Мамченко

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