Новые правила игры на рынке аренды Рада должна принять до конца 2025 года, — Елена Шуляк

Законопроект предусматривает создание ряда механизмов, позволяющих каждому украинцу реализовать свое право на жилье – в том числе, за счет доступной аренды.

Законопроект 12377 «Об основных принципах жилищной политики», который введет новые правила игры на рынке аренды, Верховная Рада должна принять до конца 2025 года. Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Проект закона уже зарегистрирован 6 января 2025 года и предусматривает создание ряда механизмов, позволяющих каждому украинцу реализовать свое право на жилье – в том числе, за счет доступной аренды.

По словам Шуляк, в ходе проведенных публичных консультаций по доработке законопроекта «Об основных принципах жилищной политики», их участники – украинцы, стремящиеся к улучшению своих жилищных условий, указали на ряд самых актуальных проблем, связанных с арендой жилья. Список возглавили те, которые, по убеждению участников публичных консультаций, донимают граждан больше.

Речь идет о:

Высокая стоимость аренды жилья;

отсутствие социального арендного жилья с доступной арендной платой;

отсутствие государственных программ поддержки граждан для аренды жилья;

Недостаточное количество предложений на рынке жилья;

Незащищенные права арендаторов;

Старые немодернизированные дома, низкое качество жилья;

То, что большинство договоров аренды заключаются «в тени».

«Участники обсуждения подсветили давнюю нерешенную проблему – украинский рынок арендного жилья неурегулирован и неконтролируем. В результате положение арендаторов и арендодателей незащищено. Кроме того, отсутствие регулирования и надлежащего администрирования арендного рынка приводит к уменьшенным поступлениям налогов в городской и государственный бюджет», – пояснила Шуляк.

Она добавила, что участники публичных консультаций акцентируют также необоснованно завышенную стоимость риэлторских услуг, незащищенность и неурегулированность рынка арендного жилья, недостаток фонда социального жилья, а также необходимость в создании жилых кооперативов (небольших, на несколько квартир) и выделение земельных участков для строительства такого жилья. Кроме этого, украинцы отметили необходимость предохранителей, позволяющих предотвратить приватизацию социального жилья, а также важность создания социального микса для повышения ликвидности жилых комплексов с долей социального или доступного арендного жилья.

«Все средства уходят на аренду, а их можно было бы инвестировать в приобретение жилья. Эта фраза постоянно звучала во время публичных консультаций. Так что в законопроект заложили возможности для того, чтобы исправить это. Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить жилье. Среди них - льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. С него можно будет получить жилье во временное использование. Например, взять в социальную аренду или получить как служебное (то есть не в собственность – такое жилье нельзя будет приватизировать)», – отметила Шуляк.

Она сообщила, что законопроект 12377 зарегистрирован в Верховной Раде 6 января 2025 года. Более того, документ должен быть одобрен в парламенте до 4 квартала 2025 года. Это условие получения Украиной средств по программе Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд. евро до 2027 года. Причем важно, отметила Шуляк, эти средства в Украину уже начали поступать.

В то же время Шуляк подчеркнула, что зарегистрированный законопроект разработан как рамочный. То есть, он будет определять общий курс реформы жилищной политики, которую и запустит принятие документа. Следующие законопроекты, которые будут руководить реформой пошагово, разработают в ближайшее время. Да, уже начата работа над следующим – «О фонде жилья социального назначения», в котором будут детально прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопрос, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.

По словам Шуляк, именно из фонда социального жилья будет предоставляться жилье в так называемую социальную аренду. В основе ее механизма ниже рыночной ставки оплаты, то есть совместимая с уровнем доходов. Цена аренды может быть привязана к разным показателям – доходу претендента, средней рыночной цене за аренду, а также от характеристик жилья и расходности его содержания.

С фонда социального жилья можно будет арендовать жилье в нескольких форматах, пояснила Шуляк. В частности, планируется ввести как долгосрочную аренду, так и краткосрочную. Нардепка отметила важность этого пункта, поскольку гражданам, которые будут претендовать на улучшение жилищных условий таким образом, преимуществом будет не только доступная цена, но и долгосрочность арендных контрактов, если сравнивать с частными собственниками.

Согласно предварительным наработкам, может быть предусмотрено два формата аренды в зависимости от дохода арендатора. То есть, определенный процент рыночной стоимости будет платить гражданин, а другую часть будет субсидировать государство. Более того, могут ввести возможность государственной компенсации за аренду жилья.

«В ЕС, откуда и заимствовали эту практику и активно ее адаптируем под украинские реалии, среди механизмов формирования арендной платы социального жилья выделяют доход арендатора и условия, существующие на рынке. То есть арендная ставка там зависит от дохода нанимателя и может быть даже ниже затрат на его фактическое содержание. В то же время, арендная ставка зависит и от рыночной цены на такое жилье и рассчитывается как фиксированный процент от аналогичной стоимости на рынке. К примеру, стоимость может составлять лишь 65% от средней цены аренды у частных собственников», – резюмировала Елена Шуляк.

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