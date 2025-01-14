Минобороны утвердило новые технические спецификации для оборудования военных столовых ВСУ

Минобороны установило единые требования для кухонного и холодильного оборудования ВСУ.

Фото: Ukrainian Military Pages

Министерство обороны Украины утвердило новые технические спецификации для имущества продовольственной службы Вооруженных сил Украины. Обновленные стандарты устанавливают единые требования к кухонному и холодильному оборудованию, которое закупается для военных столовых.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что ранее не было единых требований к качеству и характеристикам оборудования, что могло приводить к расхождениям в технических параметрах. По его словам, новые спецификации охватывают широкий спектр имущества, необходимого для организации питания в воинских частях.

«Утверждение технических спецификаций будет способствовать повышению возможностей продовольственного обеспечения и улучшению питания военнослужащих ВСУ», – отметили в Минобороны.

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