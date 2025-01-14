Міноборони затвердило нові технічні специфікації для обладнання військових їдалень ЗСУ

Міноборони встановило єдині вимоги для кухонного та холодильного обладнання ЗСУ.

Фото: Ukrainian Military Pages

Міністерство оборони України затвердило нові технічні специфікації для майна продовольчої служби Збройних сил України. Оновлені стандарти встановлюють єдині вимоги до кухонного та холодильного обладнання, яке закуповується для військових їдалень.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив, що раніше не було єдиних вимог до якості та характеристик обладнання, що могло призводити до розбіжностей у технічних параметрах. За його словами, нові специфікації охоплюють широкий спектр майна, необхідного для організації харчування у військових частинах.

«Затвердження технічних специфікацій сприятиме підвищенню спроможностей продовольчого забезпечення та покращенню харчування військовослужбовців ЗСУ», – зазначили в Міноборони.

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