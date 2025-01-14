Чоловіки віком 50+ можуть бути мобілізовані лише в частини забезпечення — ТЦК

Військовозобов'язані віком понад 50 років можуть бути водіям, логістами, тиловиками.

Чоловіки віком понад 50 років вважаються придатними до несення військової служби в частинах забезпечення. Про це заявила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві ТЦК та СП майор Лариса Козак на пресконференції, передає «Інтерфакс-Україна».

За її словами, згідно із законодавством України, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років, «окрім категорії до 25 років, які пройшли БЗВП або були визнані повторно обмежено придатними».

«Щодо громадян 50+. Усе те ж саме. Громадяни прибувають, проходять військово-лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами ці громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення», - заявила Козак.

За словами майора, вона не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+ на «безпосередньо бойові посади».

«Тобто це майбутні водії, логісти, тиловики», - наголосили в ТЦК.

Крім того, заступниця начальника РТЦК та СП у Києві розповіла, що за непокору працівникам поліції та ТЦК затримання може тривати до 3-х годин, а за супротив – 3 доби, – РТЦК Києва.

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