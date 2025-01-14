Мужчины 50+ могут быть мобилизованы только в части обеспечения — ТЦК

Военнообязанные старше 50 лет могут быть водителям, логистами, тыловиками.

Мужчины старше 50 лет считаются пригодными к несению военной службы в частях обеспечения. Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве ТЦК и СП майор Лариса Козак на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, согласно законодательству Украины, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18-60 лет, «кроме категории до 25 лет, которые прошли БЗИН или были признаны повторно ограниченно пригодными».

«О гражданах 50+. Все то же самое. Граждане прибывают, проходят военно-врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам эти граждане считаются пригодными к несению службы в частях обеспечения», - заявила Козак.

По словам майора, она не видела лично случаев отправки граждан 50+ на «непосредственно боевые должности».

«То есть это будущие водители, логисты, тыловики», - подчеркнули в ТЦК.

Кроме того, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве рассказала, что за неповиновение работникам полиции и ТЦК задержание может длиться до 3-х часов, а за сопротивление – 3 суток, – РТЦК Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий