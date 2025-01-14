ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в местные суды

Решение о внесении представлений Президенту о назначении судей ВСП принял 14 января.

Во вторник, 14 января, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в местные суды, а именно:

Машины Инны Николаевны – на должность судьи Роменского горрайонного суда Сумской области;

Гриня Назара Григорьевича – на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Гавриленко Оксаны Николаевны – на должность судьи Нетишинского городского суда Хмельницкой области;

Шулики Александры Александровны – на должность судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области.

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