ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в местные суды

Во вторник, 14 января, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в местные суды, а именно:
Машины Инны Николаевны – на должность судьи Роменского горрайонного суда Сумской области;
Гриня Назара Григорьевича – на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Гавриленко Оксаны Николаевны – на должность судьи Нетишинского городского суда Хмельницкой области;
Шулики Александры Александровны – на должность судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.