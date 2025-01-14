ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до місцевих судів

Рішення про внесення подань Президентові про призначення суддів ВРП ухвалила 14 січня.

У вівторок, 14 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Машини Інни Миколаївни – на посаду судді Роменського міськрайонного суду Сумської області;

Гриня Назара Григоровича – на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Гавриленко Оксани Миколаївни – на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької Області;

Шуліки Олександри Олександрівни – на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

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