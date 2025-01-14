IQ-тестування в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів цивільної спеціалізації

Успішно тестування на когнітивні здібності склали 410 кандидатів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 січня оприлюднила декодовані результати тестування на виявлення когнітивних здібностей, яке 8-10 січня складали претенденти на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», IQ-тестування вдало склали 410 претендентів на посади суддів апеляційних судів з 615, тобто 66,7%.

З повним списком кандидатів, які як подолали прохідний бар’єр у 100 балів за етап тестування, так і припинили участь у конкурсі, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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