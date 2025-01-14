Спорудження нового житла триває повільно з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили — звіт НБУ

У звіті НБУ також зазначили, що попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення.

Наразі цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення, однак українці не готові активно інвестувати кошти в придбання житла. Водночас спорудження нового житла триває досить повільно з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили. Такого висновку дійшли фахівці Національного банку під час підготовки грудневого Звіту про фінансову стабільність.

Про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчать:

▪ по-перше, зниження до свого довгострокового середнього показника «ціна до оренди», тож купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою;

▪ по-друге, історично мінімальні значення показника «ціна до доходу» – в середньому придбання 70 кв. м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

Проте, попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється.

У звіті також вказані й інші цікаві факти про ринок нерухомості:

▪ вартість квадратного метра на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в столиці та на заході України переважно стала, а в інших регіонах навіть знижується;

▪ умови на ринку визначає покупець: фактична ціна продажу квартир досі на чверть нижча за усереднені ціни оголошень;

▪ вартість житла на первинному ринку зростає, передусім у західних регіонах, водночас спорудження нового житла триває досить повільно з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили;

▪ з огляду на повільне поповнення пропозиції внаслідок нового будівництва, ризики нестачі нового якісного житла в майбутньому зберігаються;

▪ частка угод із залученням іпотеки в другому півріччі 2024 року скоротилася до 4% порівняно із 5% у першому, що співмірно з показниками 2021 року. Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об’єкти в Києві та Київській області.

Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням нині ключової для покупців нерухомості програми “єОселя” через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів.

Через це значення програми для ринку нерухомості найближчим часом навряд чи посилиться, тому для стимулювання ринку потрібен розвиток масовіших продуктів від банків, підсумували автори Звіту.

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